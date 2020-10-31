田徑｜測試賽疫下重啟 港將隔線起跑 黃卓熙偕梁筠宜膺男女飛人 (15:50)

測試賽原於月中舉行，但未獲政府許可，押後至今日，只有運動員、教練、田徑總會職員及傳媒進場。田項如跳高及標槍，運動員進場及等待期間，甚至試跳試擲時都要佩戴口罩。短跑賽事則只使用雙數線道，跑手隔線競賽，部分選手最終未有出賽，場面較冷清。

港隊代表梁筠宜則滿意疫下比賽安排，但承認今日沒有測試賽的感覺：「尤其這個分組只得兩個人，欠缺了對手的壓力和現場氣氛，好像跟隊友訓練和計時一樣。」20歲的她逾一年沒比賽，終在女子100米以12.37秒封后，達到賽前目標。她憶述疫情下，公眾運動場及體院不下一次長期關閉，唯有找較少人和車的道路訓練，路人也用奇異目光注視，「練跑像在動物園一樣」，也因路面回彈力不一受過小傷，要些時間適應，幸好近期運動場及健身室重開，近期狀態亦回升。

22歲的黃卓熙則膺男飛人，他同樣表示測試賽4日前才落實舉行，備戰不足。女子跳高在星將楊文蔚缺陣下，由另一港隊好手鄧伊程以1.70米奪金。測試賽明天繼續，呂麗瑤、陳銘泰、俞雅欣、杜婉筠等香港紀錄保持者將出場。

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