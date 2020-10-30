F1︱冰人伙祖雲拿斯明年續留愛快羅密歐 米克舒密加勢投哈斯 (23:04)

雷干倫本月在德國艾菲爾站打破舒密加的最多出賽紀錄，上場在葡萄牙站亦有不俗演出，只因愛快戰車性能一般而未能搶分。「冰人」表示自己的熱情仍在：「愛快不只是一支車隊，更像是第2個家，有很多人在我初登F1之時已認識，仍在奮鬥，令我有動力繼續下去。」這名芬蘭籍車手早年只作賽過23場低組別方程式賽事，便被愛快的前身蘇巴看中，2001年登陸F1，曾效麥拿侖、法拉利及蓮花，亦轉戰過拉力賽，於2007年以1分之微擊敗咸美頓，成為世界冠軍。

26歲的祖雲拿斯則會第3季全職鬥F1，令下季F1只餘5個車手位置未決定，盛傳哈斯將以佩雷斯伙米克舒密加出戰，威廉士昨亦落實保留平治青訓羅素。紅牛及艾法托利的第2席之爭則仍未明朗。

F1本周將上演艾米利亞羅曼尼亞站，是14年來首次在已故車神冼拿陣亡之地——意大利伊莫拉賽車場比賽，將首次壓縮比賽周末至兩日，明日接連完成練習賽及排位賽。

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