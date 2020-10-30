女足｜港女足門神吳卓蔚明午迎赴台首戰 回復九成狀態勢助藍鯨晉決賽 (22:07)

台中藍鯨花5小時車程抵達花蓮，明午1時將於花蓮縣立田徑場將對臺北熊讚，前者於聯賽最後4仗都有失球，聯賽最終屈居花蓮只得亞軍衛冕失敗。上月初抵台的吳卓蔚，將力爭做穩固藍鯨大門的「及時雨」。阿Mi表示，總教練呂桂花安排了不少友賽，助她跟後衛隊友建立默契。縱其合約於盃賽後便屆滿，但她明言當下沒想太多，已劍指決賽，並從比賽片段了解今仗對手台北熊讚的踢法及重點提防球員。

阿Mi又指，來到兩個月已完成適應台中生活，又指隊友均很友善，對台北女足球員的護球能力留下深刻印象，並提及操練時能夠挑戰及接應隊友兼今季聯賽金靴包欣玄的射門而高興。

聯賽亞軍藍鯨直入4強，對手為聯賽季軍臺北熊讚，於首輪以5：1大勝有日援若林美里在陣的高雄陽信。賽事法定時間打和將直接互射12碼分勝負。藍鯨與熊讚的勝方，將於下周六下午2時半在台北田徑場，面對花蓮或桃園國際的勝方爭冠。

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