西甲︱新會長候選人爭取哥帥偕沙維小白回巢　稱助巴塞重拾光輝及美斯留隊 (19:59)

域陀方治說:「大部分職業球員生涯取得成就的名宿,往後都會是母會球迷,而且深愛球會,就像哥迪奧拿、沙維、恩尼斯達及佩奧爾,但他們目前全不在這裏工作。我們需要帶他們回來,確保實踐一個非常具競爭力的計劃。」域陀方治續指出,美斯是上述計劃的一部分,「毫無疑問,球會領袖級人物回歸,這件事(美斯留隊)便可達成」。

巴塞過去3場西甲只獲1分,現5戰得7分,少多踢兩場的一哥皇家蘇斯達7分,明晚作客艾拉維斯將有中堅碧基復出,今夏做過膝部手術的門將達史特根,則或可今季首次上陣。

皇家馬德里同日迎戰有鋒將岡崎慎司因傷缺陣的升班馬侯爾斯卡前,前鋒賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞疑練習期間冰釋前嫌。據報前者日前歐聯作客慕遜加柏時,曾要求另一隊友勿傳球予雲尼斯奧斯祖利亞。皇馬以6戰得13分排次席。

Barcelona presidential candidate Victor Font revealing he wants Pep Guardiola to return to the club and he wants Messi to be happy at the club

