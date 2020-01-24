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西甲︱新會長候選人爭取哥帥偕沙維小白回巢　稱助巴塞重拾光輝及美斯留隊 (19:59)

巴杜姆日前辭去巴塞隆拿會長一職後，競選新任會長候選人之一的域陀方治(Victor Font)稱，會爭取曼城領隊哥迪奧拿、名宿沙維及「小白」恩尼斯達等回巢，協助球隊重拾光輝，又相信此舉有助今夏欲離開的美斯留隊。

域陀方治說：「大部分職業球員生涯取得成就的名宿，往後都會是母會球迷，而且深愛球會，就像哥迪奧拿、沙維、恩尼斯達及佩奧爾，但他們目前全不在這裏工作。我們需要帶他們回來，確保實踐一個非常具競爭力的計劃。」域陀方治續指出，美斯是上述計劃的一部分，「毫無疑問，球會領袖級人物回歸，這件事（美斯留隊）便可達成」。

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巴塞過去3場西甲只獲1分，現5戰得7分，少多踢兩場的一哥皇家蘇斯達7分，明晚作客艾拉維斯將有中堅碧基復出，今夏做過膝部手術的門將達史特根，則或可今季首次上陣。

皇家馬德里同日迎戰有鋒將岡崎慎司因傷缺陣的升班馬侯爾斯卡前，前鋒賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞疑練習期間冰釋前嫌。據報前者日前歐聯作客慕遜加柏時，曾要求另一隊友勿傳球予雲尼斯奧斯祖利亞。皇馬以6戰得13分排次席。

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