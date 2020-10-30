歐霸︱半力熱刺敗走比利時 摩連奴:今仗令未來調兵遣將變易（附精華） (17:18)

熱刺今仗半場落後1球，易邊後連續換出4人，包括中場迪利阿里，加里夫巴利亦在59分鐘被哈利卡尼入替，但後者連同孫興慜等落場後，仍未能平反敗局，令安特衛普意外兩戰全勝，排J組榜首。

熱刺則自英超揭幕戰後首度敗陣，摩連奴賽後說：「我想半場換走11個人，請責怪我，因為我決定誰上陣的。我也承認今場令我更認清一些事，有助我未來做決定。」他又上載一張在隊巴上的照片，寫道：「差勁的表現反映在賽果上，希望每個人都如我一樣感到失望。早上11時有練習。」

B組的阿仙奴則主場3：0大勝愛爾蘭的鄧達克，但埋齋的尼高拉斯比比其餘時間表現乏善足陳，領隊阿迪達稱會幫對方發揮更穩定。客軍全場未曾犯規，則創下歐霸紀錄。G組的李斯特城亦獲兩連勝，但在AEK雅典凱旋前，確認翼衛卡斯泰尼腿筋受傷，需養傷至國際賽後。

今晨除熱刺及皇家蘇斯達爆冷落敗，C組利華古遜亦10人應戰下，作客1球不敵布拉格斯巴達，開季首逢敗績，主帥保斯及門將哈迪奇齊批評翼鋒比拿拉比22分鐘的犯規無謂。K組飛燕諾則主場1：4慘負奧地利代表禾夫斯貝加。

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