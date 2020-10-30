衝出香港｜傑志小將巴拉克與陳晉一　獲邀將赴克羅地亞班霸試訓兩周 (16:17)

薩格勒布戴拿模近15季在克羅地亞聯賽14次奪冠，近6季三度打入歐聯分組賽，今屆於第3圈外圍賽止步，曾出產皇家馬德里中場莫迪歷、AC米蘭名宿波班等名將，亦有高華錫、丹尼奧莫等後起之秀在主流聯賽打出名堂。

陳晉一和巴拉克（Aki）均對收到這支東歐勁旅邀請感驚喜，21歲的Aki稱，能代表傑志出外受訓感到自豪，又稱目前狀態及信心俱佳，盼把握這難得機會展示最好一面：「上周球隊說Ken（伍健）要見我們時，初時還以為我惹上麻煩，後來知道是好消息真的很驚喜。我覺得若踢得好，即使16、17歲也有能力踢正選，現在我們能夠與任何港超隊競爭。」司職攻中的他也視該隊青訓名將、皇家馬德里中場莫迪歷為其一偶像，常看其比賽學習踢法。

年僅18歲的陳晉一稱，事前全沒頭緒，故收到消息後很驚喜：「現時在香港踢波，真的沒想過可以到歐洲，有這機會也很期待。經歷今年疫情洗禮，我學會珍惜今天所有，好好把握當前機會。」他說，出發日子未定，會繼續在傑志做好自己，踢好每場比賽。

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傑志會長伍健說，薩格勒布戴拿模在當地是非常有份量的青訓球會，克羅地亞隊於2018年世界盃奪亞，決賽上陣的8名球員是該隊青訓產物或曾效力該隊。他透露，另有傑志青年球員也獲歐洲球會教練關注，看過比賽片段後亦予以好評。他續道，這次有歐洲球會邀請傑志青年球員試訓，證明球會青訓理念及方向正確。

傑志足球總監朱志光期望二人此行可展現最好一面：「巴拉克近季在一隊出場機會漸多，表現出過人技術；出身太陽體育會的陳晉一亦有優秀基礎，加盟傑志後非常努力融入，上季開始獨當一面。如今兩名小將獲得如此難能可貴的試訓機會，肯定了傑志和球員的努力。試訓只是第一步，亦是極大挑戰，無論結果如何，都肯定有助擴闊球員視野、對兩人將來發展大有幫助。」

此外，傑志宣布為優化青訓系統，除了繼續採用西班牙名宿韋拿創辦的「DV7 Academy」提供的教案，今年首度聘用比利時足球顧問公司Double Pass，從學院架構、教練發展、梯隊管理及一隊銜接等，協助傑志有效提升青年球員潛能。

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球員資料：

巴拉克 Barak Braunshtain

出生日期：1999年6月10日（21歲）

位置：進攻中場

身高：1.7米

曾效球會：

青年軍：傑志 (2009-16年）

職業球隊：傑志 (2016年-至今)

陳晉一 Shinichi Chan

出生日期：2002年9月5日

位置：左中場、左閘

身高：1.81米

曾效球會：

青年軍：中西區 (2010-14年)、太陽飛馬 (2014-17年)、晉峰 (2017-18年)

職業球隊：傑志 (2018年-至今)