歐霸︱阿仙奴迎鄧達克　阿迪達拒怪責奧巴啞火　悔未將19歲新星守將納入大軍 (23:35)

阿仙奴vs.鄧達克 now643台、有線616/656台、無綫myTV Super 303台 明晨04：00直播

阿仙奴開季英超及聯賽盃三連勝後，表現跌跌碰碰，連同歐霸共6仗錄得3勝3負，而落敗3仗均是聯賽，對手先次是利物浦、曼城及李斯特城，也導致排名跌至第11位。奧巴美揚除了開前的社區盾建功外，則只曾在開咧戰勝富咸，以及歐霸對維也納迅速各入一球，對此阿迪達並沒怪責對方，只稱「兵工廠」製造入球機會不少，卻總失諸交臂。

阿仙奴屋漏偏逢連夜雨，近期後防傷兵湧現，大衛雷斯、洛賀丁、哥林張伯斯及柏保路馬尼，俱無緣迎戰鄧達克，而早前沒有將柏柏斯達夫普路斯和威廉沙列巴納入歐霸大軍內，更令阿迪達後悔不已：「由於我們曾有很多健康的中堅，所以威廉沙列巴未有入選，現在成為傷害。」阿迪達又稱讚去季被借至法甲球會聖伊天的威廉沙列巴，「他已增強信心，英文改善了，越來越明白指示」。料威廉沙列巴將在英超「地標」，而且上陣機會將會增加。此外，翼鋒韋利安在避戰歐霸及英超各一仗後，此役有望復出。

其他報道：澳門大賽車︱歐陽若曦疫下出征 下周提前出發 攜模擬器隔離期間練車

其他報道：歐聯︱美斯傳射居功領巴塞派兩蛋 獲讚魔術師及哈利波特 祖雲新帥派路首敗