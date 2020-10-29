歐聯︱曼聯5球大勝萊比錫　拉舒福特連中三元　球場內外雙喜臨門 (18:36)

曼聯今仗變陣改打4-4-2出擊，雲迪碧克正選，支援格連活特及安東尼馬迪爾雙箭頭，格連活特於21分鐘接應保羅普巴妙傳先開紀錄，攻入其在歐聯首個入球。紅魔於74分鐘，由兩名後備入替球員合作建功，般奴費南迪斯傳予拉舒福特單刀建功，後者4分鐘後梅開二度，加上馬迪爾完場前射入12碼，以及福仔於補時階段埋齋，終大勝5：0。

拉舒福特後備上陣31分鐘完成帽子戲法，是歐聯歷來第5名球員後備連中三元，兼使用最少時間「戴帽」。至於對上一名曼聯球員後備身分連中三元，巧合地正是領隊蘇斯克查，於21年前在英超創下。

福仔今仗主動讓出主射12碼予隊友馬迪爾打破入球荒，盡顯大將之風之餘，近日在場外發起的善舉同獲各界讚賞，他呼籲民間餐廳自發提供免費餐予學童，在今日突破103萬個聯署，續向英國政府施壓。他賽後在社交網稱對此非常高興，希望能夠與球迷分享喜悅。

曼聯本月初在英超以1：6慘負熱刺後，近期戰績回勇3勝1和不敗，包括先後擊敗巴黎聖日耳門（PSG）及RB萊比錫，兩連勝全取6分高踞H組榜首。同組另一場，PSG憑摩斯堅恩梅開二度，作客2：0輕取巴沙克舒希，但主力尼馬於26分鐘傷出被換離場。

另外，蘇斯克查賽後證實，新加盟的左閘阿歷士迪尼斯，在新冠病毒檢測呈陽性，正接受隔離但未有病徵，而他近兩仗都未有上陣。

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