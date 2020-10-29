澳門大賽車︱歐陽若曦疫下出征 下周提前出發 攜模擬器隔離期間練車 (17:15)

疫情之下，今年澳門大賽車如期於11月19至22日舉行，參賽的外地車隊需完成14日隔離。落實出戰GT盃的歐陽若曦下周日將在港進行病毒檢測，翌日出發，抵埗後接受隔離。他今午（29日）偕贊助商在觀塘會見傳媒，公布戰車時未如過往與實體戰車合作，改為在佈景版印上戰車照片。

連同回港後的14日隔離期，Darryl需和妻女分別約5星期，但他表示此環境下仍獲贊助商支持出賽，機會難得，又已為隔離做足準備，將帶上健身器材、模擬器及大量雞胸。

這名3屆澳門GT盃冠軍亦稱今屆備戰難度較過往大，但爭冠目標不變：「自己超過一年沒落場比賽，而車隊前往澳門的團隊人數，由往常的15人減半，參賽名單和練習時間表等亦未公布。我也預期比賽氣氛難及往年，但這情況下有比賽已不易，會持正面心態面對，目標亦不變，像往年一樣為家人、為香港爭取冠軍。」他所屬的Craft-Bamboo Racing車隊將派出另一澳門車手參與GT盃業餘組，工程師等車隊成員均由內地赴濠。

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