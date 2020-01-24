歐聯︱美斯傳射居功領巴塞派兩蛋　獲讚魔術師及哈利波特　祖雲新帥派路首敗 (16:46)

美斯先助攻後射入12碼，令有巴杜姆昨辭任會長的巴塞隆拿，今晨歐聯G組次輪，作客以2：0輕取有艾華路莫拉達三度「食詐糊」的祖雲達斯，並令後者教練派路首嘗敗績。巴塞賽後兩戰兩勝得6分，續得3分的祖雲排次席，同組費倫斯華路士主場打和基輔戴拿模2：2後，各得1分。
祖雲有基斯坦奴朗拿度（C朗）因確診新冠病毒缺陣；巴塞隆拿亦有菲臘比古天奴避戰，改由美斯擔任進攻中場，而基沙文則掛帥，右翼是奧士文尼迪比利，倒戈中場比真歷則擔正，但鋒將安素法迪先列後備。
14分鐘，迪比利接應美斯傳球，個人「騷牢」後射入，令球隊以1球領前上半場。巴塞教練朗奴高文下半場先後以布斯基斯及安素法迪，入替朗奴阿拿奧祖和迪比利，而敵帥派路其後調入韋斯頓麥堅尼、貝拿迪斯治及倒戈的艾法美路，卻在85分鐘有守將美列迪美羅「兩黃一紅」，更在完場前被安素法迪軵得12碼，由美斯一針見血，助「地上最強」兩連捷。值得一提的是，祖雲的艾華路莫拉達在15、30和55分鐘曾建功，卻因越位而全判入球無效。總計這名由馬德里體育會回巢的箭頭今年已11次「食詐糊」。
美斯今仗交出全場最多的4次攻門及5次關鍵傳送，而109次觸球僅少最多的隊友左閘佐迪艾巴兩次，獲祖雲名宿維埃里稱讚是球壇魔術師及哈利波特。朗奴高文則形容球隊此役表現是今季最好。初嘗敗績的派路則坦言：「我們的球員經驗不及對手，但落敗有助球隊成長。我們仍是一支重建中的球隊。」
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