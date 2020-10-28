菁英盃︱艾華頓「戴帽」 小將王力威起孖 東方雨戰挫晉峰開齋 (22:45)

上輪意外不敵愉園的東方是役派出鄭子森、奧利華及亞力斯祖3名U22球員正選披甲，晉峰則由U22門將羅澔陽把關,，亦有黃偉國和紀思昊擔正。上半場33分鐘，鄭子森助攻艾華頓先開紀錄。辛祖在40分鐘小禁區內起腳被撲出，上半場補時階段再射失，未能為東方拉開優勢。

入替的盧卡斯在58分鐘門前炒高，但1分鐘後由艾華頓射成2：0。後備上陣的巴基斯坦裔小將王力威在賽事末段3分鐘內梅開二度，艾華頓再在補時2分鐘完成帽子戲法，為東方奠定5：0勝局，目前1勝1負排B組第3位。

20歲的王力威上季曾在友賽傑志時建功，首次在正式賽事取得入球。他連續兩仗先列後備，表示未多想正選位置，因相信教練的決定，接下來以助球隊爭勝為首要目標。主帥李志堅為小將入球高興，但認為此子需時成長，期望他減少不必要失誤。

「堅sir」又表示仍有機會簽入遭富力遣散的球員，但富力的合約問題懸而未決，籲足總向球會及球員澄清現况：「以我所知，足總告訴球員富力未正式退出，但到底怎樣才算退出，希望足總給予球會和球員清晰指引。希望事件盡快解決，不只對我們，對球員也有好處。」

愉園則公布再添新兵，簽入21歲尼日利亞籍前鋒羅拔奧圖，他到港後已完成14日隔離，參與操練後表示已適應本港天氣。

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