歐聯︱C朗病毒檢測續呈陽 無緣鬥美斯 莫拉達勢領祖雲抗巴塞 (21:05)

祖雲達斯vs.巴塞隆拿 周四凌晨04：00 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台直播

C朗本月中在葡萄牙感染新冠病毒，已缺陣最少4場比賽，雖然祖雲方面無公布，但《都靈體育報》、《Goal.com》等均指，C朗的病毒未除，在距離比賽不足24小時下，這名35歲葡萄牙隊翼鋒不可能上陣，相反中場韋斯利麥堅尼則已復操兩日。

近况勇銳的艾華路莫拉達，或肩負進攻重任，祖雲教練派路則表示，另一攻擊手保羅戴巴拿雖有疲態，但仍會上陣，至於有傷的後衛邦路斯及馬菲斯迪歷特，仍要通過臨場檢查。他希望球隊的活力，能抵銷巴塞控球較佳的優勢。

美斯領銜的巴塞則因菲臘比古天奴受傷，料再要倚重17歲新星柏迪，碧基停賽亦令23人大軍只有兩名中堅。

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明晨另一場大戰則是H組的曼聯迎戰上屆4強分子RB萊比錫，紅魔領隊蘇斯克查指陣容與之前相約，但般奴費南迪斯、拉舒福特及卡雲尼均帶輕傷。

F組的拉素則疑爆出新冠肺炎群組，射手恩莫比利、中場路爾斯艾拔圖等13名球員昨沒隨隊作客比利時的布魯日。主帥施蒙尼恩沙基堅稱，只有1名球員受感染，其他球員如檢測陰性後獲放行，仍可在賽前與大軍會合。

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