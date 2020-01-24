MLB｜道奇稱霸世界大賽 確診三壘手除罩大合照 賽會惹瞞疫爭議 (19:56)

洛杉磯道奇今晨於第6戰以3：1擊敗坦帕灣光芒，場數以4：2取下隊史第7座總冠軍獎盃。道拿在第8局上半被換離場，直播電視台沒解釋原因。不過，賽事完結即傳來道拿確診新冠病毒的消息，霍士電視台主播表示：「今晚賽事完成後，我們獲賽會告知道拿確診，因此他被臨時換走。」

球隊賽後於草地大合照，片段所見，道拿原本戴上口罩，但在拍照一刻把口罩拉到下巴，然後索性除下口罩握在手心，他更被拍到與太太親吻。原本開心慶祝的道奇領隊Dave Roberts，多年前戰勝癌魔，他得悉道拿確診後更是大吃一驚：「我在第7局時被告知要換走道拿，我根本不知道發生什麼事。他還拍攝大合照，但我沒有碰到他。這太瘋狂了，他不應現身大合照。」

道拿賽後在社交網表示感覺良好，沒有病徵，又稱為未能與球隊慶祝感可惜。不過，賽會被質疑緣何未收到道拿的檢測報告，卻獲安排上場。

其他報道：奧運｜百米跑世界冠軍買聖誕禮物惹禍 三度錯過藥檢 禁賽兩年無緣東奧

其他報道：歐聯｜巴塞會長彈劾動議前請辭 稱當初拒下台為挽留美斯 西甲賽會批遺爛攤子

Justin Turner returned to the field for the team picture after being removed from Game 6 for testing positive for COVID-19



(via @MLBONFOX)pic.twitter.com/k7XNLy0A0L — Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020