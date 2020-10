MLB｜道奇稱霸世界大賽 確診三壘手除罩大合照 賽會惹瞞疫爭議 (19:56)

洛杉磯道奇今晨於第6戰以3:1擊敗坦帕灣光芒,場數以4:2取下隊史第7座總冠軍獎盃。道拿在第8局上半被換離場,直播電視台沒解釋原因。不過,賽事完結即傳來道拿確診新冠病毒的消息,霍士電視台主播表示:「今晚賽事完成後,我們獲賽會告知道拿確診,因此他被臨時換走。」

球隊賽後於草地大合照,片段所見,道拿原本戴上口罩,但在拍照一刻把口罩拉到下巴,然後索性除下口罩握在手心,他更被拍到與太太親吻。原本開心慶祝的道奇領隊Dave Roberts,多年前戰勝癌魔,他得悉道拿確診後更是大吃一驚:「我在第7局時被告知要換走道拿,我根本不知道發生什麼事。他還拍攝大合照,但我沒有碰到他。這太瘋狂了,他不應現身大合照。」

道拿賽後在社交網表示感覺良好,沒有病徵,又稱為未能與球隊慶祝感可惜。不過,賽會被質疑緣何未收到道拿的檢測報告,卻獲安排上場。

Justin Turner returned to the field for the team picture after being removed from Game 6 for testing positive for COVID-19 (via @MLBONFOX ) pic.twitter.com/k7XNLy0A0L

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020