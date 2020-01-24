MLB｜道奇稱霸世界大賽 確診三壘手除罩大合照 賽會惹瞞疫爭議 (19:56)

洛杉磯道奇今晨（28日）於美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽，贏下32年來首座總冠軍，三壘手道拿（Justin Turner）期間證實染疫，突然被換出，但原來領隊都被蒙在鼓裏。道拿在賽後大合照除下口罩，領隊事後嚇一大跳，賽會亦被質疑瞞疫。
洛杉磯道奇今晨於第6戰以3：1擊敗坦帕灣光芒，場數以4：2取下隊史第7座總冠軍獎盃。道拿在第8局上半被換離場，直播電視台沒解釋原因。不過，賽事完結即傳來道拿確診新冠病毒的消息，霍士電視台主播表示：「今晚賽事完成後，我們獲賽會告知道拿確診，因此他被臨時換走。」
球隊賽後於草地大合照，片段所見，道拿原本戴上口罩，但在拍照一刻把口罩拉到下巴，然後索性除下口罩握在手心，他更被拍到與太太親吻。原本開心慶祝的道奇領隊Dave Roberts，多年前戰勝癌魔，他得悉道拿確診後更是大吃一驚：「我在第7局時被告知要換走道拿，我根本不知道發生什麼事。他還拍攝大合照，但我沒有碰到他。這太瘋狂了，他不應現身大合照。」
道拿賽後在社交網表示感覺良好，沒有病徵，又稱為未能與球隊慶祝感可惜。不過，賽會被質疑緣何未收到道拿的檢測報告，卻獲安排上場。
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Justin Turner returned to the field for the team picture after being removed from Game 6 for testing positive for COVID-19
(via @MLBONFOX)pic.twitter.com/k7XNLy0A0L
— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020
Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps
— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020