巴塞｜巴杜姆涉三宗罪被評「史上最差」會長 逾萬會員聯署促成不信任投票 (17:29)

巴杜姆之前在位6年，球會減債的趨勢不如過去明顯，今年更因為疫情影響，虧損近1億歐元（約9.11億港元），欠債急升逾倍，至4.88億歐元（約44.4億港元），部分原因包括菲臘比古天奴、奧士文尼迪比利及基沙文等未能證明身價；未來出售魯營球場冠名權，以至加入歐洲超級聯賽的收益如何亦成疑。

在職球員關係上，巴塞近年亦常鬧不和。「巴塞門」及美斯鬧離隊，與年初艾比度等高層離職，都埋下巴杜姆下台的伏線。華維迪及施迪安的任命，也證明巴塞所託非人，浪費了3年光陰。

現任教練朗奴高文的去留，則視乎誰繼任為新會長，大熱的域陀方特傾向以名宿沙維、佩奧爾等回巢襄助，另一候選人菲沙則力撐高文是真命天子。巴杜姆早前拒絕下台，只提早舉行會長選舉至明年3月，有球迷動員聯署，收集逾2萬名會員聯署，達到會員人數一成（約1.6萬），促成下周舉行不信任投票。

巴杜姆曾揚言不擔心成為首個因而下台的巴塞會長，但最終轉軚辭職。巴塞料在未來40日至3個月內舉行會長選舉，由加泰地區的成年會員票選新任會長。

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