奧運｜百米跑世界冠軍買聖誕禮物惹禍 三度錯過藥檢 禁賽兩年無緣東奧 (16:01)

高文去年3次錯過賽外藥檢，今年5月被暫時停賽，終在今日被判停賽兩年。調查報告顯示，沒證據證明高文有服用禁藥，但他沒有履行責任接受藥檢，行為除了不小心，更可用不顧後果來形容。高文去年12月錯過最後一次藥檢，當時供稱是往家附近購買聖誕禮物，亦有提供收據證明，若當時接到通知，可在5分鐘內到家。惟藥檢人員稱在其家門外等足一小時，久未獲回應後拍照證明才離開。

高文的代表律師表示會上訴，但若30天未能提出申請，或是上訴失敗，他均會無緣在東奧爭金。24歲的高文是去年世界賽兩金得主，本是後保特時代的奧運冠軍大熱；他今年中多次批評委員會，促請改善賽外藥檢制度，又稱願意每天接受藥檢以證清白。

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