歐聯｜巴塞會長彈劾動議前請辭 稱當初拒下台為挽留美斯 西甲賽會批遺爛攤子 (13:22)

對巴杜姆的彈劾動議原定下周日及周一舉行，巴杜姆昨日仍表示未是時候離開，但加泰隆尼亞自治政府無意以疫情為由押後投票，大勢已去的巴杜姆，自稱是為巴塞會員健康着想，決定與董事局全體成員辭職。球會將在未來3個月內選出新班子，這段時間由經濟委員會的Carles Tusquets兼任臨時會長，但職能有限制。

巴杜姆6年前上任巴塞會長一職，領球會2014/15球季再度成為三冠王，但無以為繼。他年初被指在「巴塞門」事件中抹黑異己，上季歐聯慘敗出局後，也鬧出美斯離隊風波。對於此刻才宣布離職，巴杜姆表示只是對球會負責任：「在歐聯出局後辭職是最容易的，但我們仍有很多球會前景問題需要處理，特別在疫情下，也想避免會長選舉前出現權力真空。不然誰去聘請新帥？誰處理轉會和減薪？誰去挽留美斯？這些決定不會受歡迎，但是必須做的。」

巴杜姆亦同時公布支持18隊歐洲豪門組成的歐超聯計劃，及支持改制後的世冠盃，認為保障球會財政穩定，但引來西甲賽會狠批。巴塞會否參加歐超聯，仍要待新一屆董事局埋班後作最後決定。

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