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歐聯｜利物浦再傷中堅慘勝 19歲威廉斯入替法賓奴獲讚賞 有望英超上陣 (11:58)

利物浦今晨（28日）於歐聯分組賽兩連捷，但主場兩球贏米迪蘭特只屬慘勝。法賓奴泰華利斯早段拉傷腿筋，領隊高普被迫起用19歲小將利斯威廉斯，猶幸這名上季仍在英格蘭第6級別聯賽打滾的球員，臨危受命下表現不俗，有望周末在英超首次上陣。

法賓奴是役30分鐘在一次回防中拉傷腿筋，高普稱對方不能奔跑，決意換入後備席唯一中堅利斯威廉斯。米迪蘭特未因此爭得太多攻勢，紅軍下半場憑迪亞高祖達及穆罕默德沙拿的入球贏出，在D組兩連勝，以兩分優勢領先阿特蘭大，後者主場2：2賽和阿積士。

利斯威廉斯是利物浦自家青訓，上季前半季外借至英格蘭全國北部聯賽（第6級）球隊京達米士特鷂鷹，但此子上周對阿積士時已補時入替，英聯盃也踢足兩場，今仗最終上陣61分鐘獲得1次攔截及1次剷截，沒有犯規，並協助利物浦力保不失。高普賽後不排除周末英超對韋斯咸時續起用他：「他今場未受考驗，但在這4日，他要證明自己在這環境中，仍能保持鎮定。他很有潛質，但我們仍有尼達利菲臘斯等復操，相信在他們中會選擇一人。」

利物浦現時只餘祖高美斯1名一隊中堅，高普稱祖爾麥迪比要再養傷多一星期，復出後也不能每場踢足，意味其他球員需要分擔部分聯賽及歐聯上陣時間。高普也提到隊長佐敦軒達臣僅上陣半場，鋒線的「埃及文明」先列後備，都是為對韋斯咸一仗備戰。

另一英超球隊曼城在C組出擊，作客3：0大勝馬賽。在沒有正中鋒的情况下，領隊哥迪奧拿終起用翼鋒費倫托利斯居中，18分鐘接應奇雲迪布尼橫傳先開紀錄。根度簡及史達寧則在下半場埋齋。同組另一場由波圖主場2：0輕取奧林比亞高斯。

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📷 CELEBRATE! Congratulations to Rhys Williams, on loan from Liverpool, who has his first goal in senior football thanks to that 40th-minute header today.

Posted by Kidderminster Harriers FC on Saturday, 10 August 2019

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