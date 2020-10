歐聯｜利物浦再傷中堅慘勝 19歲威廉斯入替法賓奴獲讚賞 有望英超上陣 (11:58)

法賓奴是役30分鐘在一次回防中拉傷腿筋,高普稱對方不能奔跑,決意換入後備席唯一中堅利斯威廉斯。米迪蘭特未因此爭得太多攻勢,紅軍下半場憑迪亞高祖達及穆罕默德沙拿的入球贏出,在D組兩連勝,以兩分優勢領先阿特蘭大,後者主場2:2賽和阿積士。

利斯威廉斯是利物浦自家青訓,上季前半季外借至英格蘭全國北部聯賽(第6級)球隊京達米士特鷂鷹,但此子上周對阿積士時已補時入替,英聯盃也踢足兩場,今仗最終上陣61分鐘獲得1次攔截及1次剷截,沒有犯規,並協助利物浦力保不失。高普賽後不排除周末英超對韋斯咸時續起用他:「他今場未受考驗,但在這4日,他要證明自己在這環境中,仍能保持鎮定。他很有潛質,但我們仍有尼達利菲臘斯等復操,相信在他們中會選擇一人。」

利物浦現時只餘祖高美斯1名一隊中堅,高普稱祖爾麥迪比要再養傷多一星期,復出後也不能每場踢足,意味其他球員需要分擔部分聯賽及歐聯上陣時間。高普也提到隊長佐敦軒達臣僅上陣半場,鋒線的「埃及文明」先列後備,都是為對韋斯咸一仗備戰。

另一英超球隊曼城在C組出擊,作客3:0大勝馬賽。在沒有正中鋒的情况下,領隊哥迪奧拿終起用翼鋒費倫托利斯居中,18分鐘接應奇雲迪布尼橫傳先開紀錄。根度簡及史達寧則在下半場埋齋。同組另一場由波圖主場2:0輕取奧林比亞高斯。

其他報道:熱刺|與孫興慜聯手入球僅次林柏特杜奧巴 卡尼:能令Sonny笑就是好事

其他報道:英超|李城47年作客首挫阿仙奴 功臣華迪獲讚世界級 奧巴簽新約後5場聯賽食白果

Rhys Williams slots in at CB for Premier League champions and Champions League winners Liverpool tonight. Here he is lining up for Kidderminster Harriers in the National League North LAST SEASON.



What a rise for the youngster 💪🔥 pic.twitter.com/XWPVlcXd3M

— Ryan Pelletrat (@pelletratsport) October 27, 2020