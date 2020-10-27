英超｜利物浦挾連勝迎歐聯新丁 高普未敢輕敵 冬季或放棄簽中堅 (22:18)

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米迪蘭特上周首次出戰歐聯，首仗就在主場以0：4大敗予阿特蘭大，但高普在賽前記者會上，讚揚對手該仗表現不差，在比賽上有清晰計劃：「我們沒有將米迪蘭特視為小球會，反而認為他們在這組內具有競爭力，他們可出戰歐聯，不是身在環境優美的城市或其他原因，純粹因為是球隊表現出色，他們今仗不會坐以待斃。」

高普確認，堤亞高艾簡達拿、拿比基達和祖爾麥迪比，今仗都因傷未能上陣。《利物浦回聲報》報道，利物浦或不會在冬季轉會窗，簽入一名新中堅以填補重傷的華基爾雲迪積克的空缺，但隨着取得兩連勝，一對新中堅組合、法賓奴泰華利斯及祖高美斯表現不俗下，紅軍或會以更多時間選兵，留待明夏才出手。

另一英超球隊曼城則在C組作客馬賽，領隊哥迪奧拿確認，除了上仗復出的主力奇雲迪布尼將重返正選，中堅拿樸迪已復操有望上陣，但射手阿古路上仗對韋斯咸受傷，需休戰兩至三周，料勢無緣下月9日主場對利物浦的英超大戰。

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