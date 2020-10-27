日職｜日球壇近月屢捲官非 大阪飛腳巴西籍射手涉醉駕被捕 (21:13)

日本足壇接二連三發生外援球員違法事件，日乙球會新潟天鵝的巴西籍前鋒法比奧羅拔圖及烏拉圭籍前鋒柏度文斯，上月在新潟市在涉醉駕被捕，會方本月19日發聲明宣布與兩名涉事球員解約之餘，會長是永大輔更自我處罰無薪至今年底，總經理玉乃淳則被公開譴責作為處分。

未料相隔一周，暫列日職第3位的大阪飛腳，亦有巴西籍前鋒艾迪美臣巴拉加，周日在大阪府茨木市内涉醉駕被捕。據報他在車禍後返回球會操練，收操後警方趕至安排酒精測試，同樣被測出酒精含量超標。會方召開記者會，宣布暫停對方一切球會活動，視乎案件發展再作決定，暫未與之解約。

2012年於巴甲勁旅聖保羅出道的艾迪美臣巴拉加，在該會3季只上陣102場入15球，至2015年轉戰日本球壇加盟橫濱水手，翌年轉投大阪飛腳至今，合共為飛腳上陣135場入35球。

除接連有球員捲入醉駕案件，日職球隊仙台維加泰中場道渕諒平，數月前亦涉嫌打女友被捕，球會當時未有將他停賽，直至上周有雜誌報道事件，才與他解約。

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