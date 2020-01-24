意甲｜AC打和羅馬 五大聯賽無全勝之師　意甲再閉門業界憂足球產業崩潰 (18:23)

伊巴謙莫域在2和79分鐘建功，其AC米蘭隊友沙利麥卡斯也在47分鐘得手。羅馬的迪斯高、維列度及甘貝拿先後於17、71和84分鐘，攻破敵軍新兵門將達泰魯辛奴的十指關，兩軍以3：3言和。由里昂加盟的達泰魯辛奴，今仗臨危受命首次上陣，事關正選「門神」基安盧基當拿隆馬，與另一新兵翼鋒贊斯侯治感染新冠病毒，無緣披甲。早前也曾確診的伊巴謙連續兩場意甲各入兩球後，累計入6球，在射手榜暫以1球領先拖連奴的比洛迪及薩斯索羅的卡佩圖。

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歐洲疫情反彈，多國收緊防疫措施。意大利政府宣布，酒吧、咖啡館、餐廳等傍晚6時停業，還計劃對75%的高中生實行網上教學，又取消上月開始實行的每場意甲准許1000球迷入場觀戰規例。意甲會長達賓度警告，嚴厲措施令國內足球產業「接近崩潰」，要求政府提供經濟支援。他稱單是閉門比賽，已令業界今年至今損失6億歐元（約55億港元），他們每年稅款逾10億歐元（約91.5億港元）。

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