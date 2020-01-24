老將發威丨大衛施華兩傳領皇蘇返榜首　迪科爾締球會生涯第300球 (19:52)

足壇老將今晨（26日）分途發威，皇家蘇斯達於西甲主場以4：1大勝侯爾斯卡一仗，34歲新兵大衛施華是役交出兩個助攻，成為本世紀在西甲單場獻兩助攻的最老球員，兼領球隊重返榜首。而38歲的迪科爾在蘇超建功，助格拉斯哥流浪擊退利雲斯頓。
皇蘇昨憑奧耶沙巴爾梅開二度，再由大衛施華先後助攻予樸圖及阿歷山大伊沙克，以4：1大勝有拉菲爾美亞一度扳平的侯爾斯卡，以1分力壓踢少一場的皇馬登榜首。今季自由身加盟的大衛施華寶刀未老，以34歲291日成為本世紀最老球員在西甲單場獻兩助攻。
至於迪科爾今季首度為格拉斯哥流浪擔正攻堅，在16分鐘建功，為球隊奠定2：0勝局之餘，職業生涯亦累積300個球會入球。這名38歲英格蘭籍老將在20年前效力韋斯咸時，射入職業生涯首球，今夏由般尼茅夫轉投格流，各項上陣5次入2球。
Still got it! Rangers forward Jermain Defoe, 38, has now scored 3⃣0⃣0⃣ goals in clubs football. 💥💥#UEL pic.twitter.com/cbypyIpOjI
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 25, 2020