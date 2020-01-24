英超｜李城47年作客首挫阿仙奴　功臣華迪獲讚世界級　奧巴簽新約後5場聯賽食白果 (18:33)

占美華迪本月初踢罷主場不敵韋斯咸的英超後，因小腿受傷，缺席聯賽負客軍阿士東維拉，以及歐霸主場勝索爾亞的賽事。33歲的他今仗於60分鐘後備上陣。80分鐘，他接應辛基斯安達右路傳中頂入奠勝一球，令李斯特城自1973年9月以來，首次作客挫阿仙奴。賽後羅渣士說：「讓占美上陣的思維是不變的。他一面為球隊帶來信心，一面為對手帶來巨大威脅。他是世界級前鋒，每次落場都像可以取得入球。」華迪至今已攻破阿仙奴大門11次，僅次於曾效力曼聯和愛華頓的打比郡名將朗尼。

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阿仙奴主帥阿迪達則對賽果相當失望，他說：「我們上半場控制戰局，但我不知為何拿卡錫迪被判入球無效。」拿卡錫迪當時接應角球頭槌攻門得手，但視像裁判（VAR）指其隊友格列加沙越位及影響李城門將卡斯柏舒米高，故判「兵工廠」食詐糊。阿迪達又憂慮下半場傷出的守將布卡約沙卡和大衛雷斯，並相信後者傷及肌肉。此外，奧巴美揚在英超開咧戰主場對富咸開齋後，與阿仙奴簽新約，但連同此役連續5場聯賽夥粒無收。

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