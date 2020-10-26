港超丨葡萄牙翼鋒柏度加盟南區　最快下周日菁英盃登場 (16:54)

司職翼鋒及攻擊中場的柏度曾加入賓菲加、士砵亭等葡超球會青訓，職業生涯征戰葡萄牙、羅馬尼亞及拉脫維亞聯賽，今次在疫情下越洋來港，將披南區10號球衣，他表示獲得家人支持。他來港後已完成14日隔離，明日完成體測後，最快下周日在菁英盃上陣。

柏度坦言對香港足球認識不多，曾看過南區比賽片段，形容隊友具一定質素，亦已和教練溝通。他表示隔離後需時重拾狀態，今季未有定下個人目標，將全力協助球隊爭取佳績。而南區主帥列文則讚賞柏度的技術和態度，表示：「他能擔任多個中場位置，而且是左腳球員，可令球隊進攻上更平衡。」

柏度（Pedro Mendes）檔案

出生日期：1993年6月12日（26歲）

國籍：葡萄牙

身高：1.77米

位置：攻擊中場、翼鋒

曾效力球會：塞圖巴爾（葡萄牙）、奧利安圖（葡萄牙）、雅西理工（羅馬尼亞）、雲特史比斯（拉脫維亞）、加斯梅登（羅馬尼亞）、克盧日大學（羅馬尼亞）

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