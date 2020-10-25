意甲︱阿舒拉夫歐聯前檢測「假陽性」　國際米蘭擬控告歐洲足協 (20:09)

效力國際米蘭的摩洛哥隊翼鋒阿舒拉夫，上周四（22日）領軍出戰歐聯分組賽首仗前被指感染新冠病毒，無緣上陣，惟覆檢後證為「假陽性」，至今晨（25日）聯賽作客熱拿亞時後備上陣。據報國米不滿歐洲足協的檢測出錯，打亂球隊部署，考慮採取法律行動。
國際米蘭在歐聯分組賽首戰主場與慕遜加柏賽和2：2，入選大軍名單的阿舒拉夫賽前接受賽會安排的檢測，其後宣布確診。然而國米自行安排測試，發現病毒含量極低。由於確診者需在連續兩次檢測中呈陽性，方被界定為染疫，意味阿舒拉夫未有確診。
《米蘭體育報》引述消息人士報道，國米不滿被歐洲足協的檢測結果誤導，打亂球隊在歐聯的部署致分，考慮採取法律行動。這名21歲翼鋒今晨於意甲作客熱拿亞時後備上陣，國際米蘭終憑盧卡古及迪岩布斯奧建功，以2：0輕取對手，取各項賽事近4仗首勝。
同樣由歐聯回師意甲賽場的拉素，憑路爾斯阿拔圖及恩莫比尼各建一功，以2：1險勝博洛尼亞。客軍跨季連續38場失守，創五大聯賽紀錄，惟主帥米赫洛域認為麾下已盡全力，未能搶分欠缺運氣。
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