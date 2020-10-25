菁英盃A組｜飛馬停戰逾半年遣新班底出擊　18分鐘內吞理文5蛋慘敗 (18:06)

飛馬今季有多達17名新兵，包括孫銘謙、劉學銘及羅振庭等港腳，今午於深水埗運動場悉數正選，上季球員只得隊長兼門將梁興傑、羅曉聰及陳柏衡續「擔正」。主教練郭嘉諾因正在深圳修讀專業教練牌照課程，季初由領隊文彼得督師。

飛馬開賽初段佔優，孫銘謙於右路頻頻殺入禁區，於開賽3分鐘接應長傳後博得12碼，今仗陣中唯一以外援身分上陣的基斯主射，但被其元朗前隊友、今仗為理文把關的陳嘉豪「捉到路」撲出，及後一次角球攻勢，基斯門前起腳再失機。

理文站穩陣腳後，於26分鐘起上演「入球騷」，先由倒戈的20歲小將張憙廷先開紀錄，加上亞哥斯達快速梅開二度，曾效力飛馬的梁嘉恆交出兩次助攻後，完半場前跟另一U22球員鄧匡延各建一功，44分鐘已助理文半場領先5球，下半場再無紀錄下，終大勝5：0。

飛馬沒有參加上季復賽，球員接近7個月沒比賽。暫代掌帥的飛馬領隊文彼得承認表現未如理想，透露主帥郭嘉諾半場時透過視像會議提點球員後，下半場表現明顯改善，期望球員藉比賽逐漸提升狀態。理文助教曾昭達讚賞今仗上陣的年青球員表現出色，又稱半場領先5球是意料之外。

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