英超｜VAR再掀爭議　魔兵馬古尼箍頸逃過12碼　利物浦再成苦主驚險反勝 (19:08)

曼聯在主場和車路士踢成0：0，各得1分，但40分鐘出現爭議性畫面，馬古尼和敵軍隊長艾斯派古達爭頂時，從後箍頸將對方弄跌，令車路士領隊林柏特震怒：「這分明是12碼，球例容許拉人，但不是鎖頸。VAR應建議球證翻看片段，若當時球證親自看過，便會判12碼。」當事人艾斯派古達亦質疑球證，為何不花20秒審視，直斥VAR仍有很大改善空間。

曼聯是役有新兵卡雲尼首度披甲，於58分鐘入替，惟未能帶來勝仗。球隊開季首3仗主場不勝，為48年來最差。車路士繼上周中歐聯後，再遣艾度亞文迪代替阿列沙巴拿加把關，這名新加盟門將雖屢救險球，為藍戰士保住1分，但在上半場曾傳球失誤，幾乎釀成「烏龍球」。

至於利物浦今晨有門將艾利臣比加傷癒復出，但開賽13分鐘先失12碼，當時法賓奴泰華利斯在禁區附近踢跌敵鋒奧利華麥貝尼，球證先判罰球，經VAR審視後改判極刑，但從VAR畫面可見碰撞發生時，皮球仍在禁區外。

雖然紅軍其後憑羅拔圖法明奴及迪亞高祖達各建一功，反勝錫菲聯全取3分，但高普繼早前對愛華頓一仗後，再炮轟VAR不公：「那甚至不是犯規，一個球季總有高低，我們遭遇不公，唯有再次出發。在這爭議中，我們處於劣勢一方，幸好球隊能克服難關，我就不想再多談了。」

哈利馬古尼向艾斯派古達從後箍頸

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