菁英盃A組｜盧均宜偕林嘉緯返流浪首擊倒戈　難阻安永佳「戴帽」助傑志響頭炮 (20:49)

傑志今仗正選6人為23歲或以下球員，6分鐘已由安永佳先開紀錄，這名23歲香港及新西蘭混血港將，於31分鐘射入12碼，下半場58分鐘再下一城，完成港超生涯首次帽子戲法，助「藍鳥」以3：0大勝流浪。

不過，今場焦點落在分別相隔13年及12年重返母會的盧均宜及林嘉緯身上，二人出戰新季首戰齊正選踢足完場，對手更是舊主傑志。二人場上與舊隊友短兵相接，林嘉緯多次主射罰球，一次被門將郭劍橋僅僅撲出，盧均宜亦有一次頭槌攻門但高出。

繼傑志及上季在富力R&F後，「宜嘉」再成隊友。林嘉緯表示，球隊多了老拍檔均宜在後場，表現穩定不少，又稱相隔一段長時間重返流浪，感覺既熟悉又開心。二人首次同場對傑志，嘉緯承認不少熟悉球員變成對手，替對方小將漸獨當一面感高興，又稱看到流浪年輕的隊友比賽，不禁憶起自己年少在流浪比賽的感覺。

盧均宜也稱，轉換角色以老大哥身分帶領小將比賽，承認與嘉緯縱使經驗豐富，但要帶動新人仍需時磨合。他亦讚揚昔日一同操練的多名傑志小將，今仗表現有板有眼：「他們只是少比賽，是時候多出來踢，有能力在港超發揮最突出一面。」他亦稱，跟前球會富力的合約問題已解決，展望將來。

完場後，二人與傑志主教練朱志光言談甚歡，朱志光笑言對方雖是對手，但感覺親切，承認共事多年，了解對方踢法特性有助今仗部署。

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