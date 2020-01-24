UFC｜不敗鬥士光榮告別　父染疫亡後為母親退役　獲C朗致敬安慰 (15:33)

32歲的盧馬高美度夫今晨領銜出擊，次回合便以三角絞鎖令美籍對手Justin Gaethje投降，自2008年以來在兩個重量級別保持29場全勝紀錄。他賽後證實退役傳聞，忍不住流下男兒淚：「今天我想說，這是我最後一役。沒有了父親，這一仗對我來說很艱難，走到這一步很痛苦。（父親離逝後）我用了3天與母親對談，她不想我再去比賽，所以我答應她，這是我的最後一戰。」

盧馬高美度夫的父親過去一直陪伴兒子訓練與比賽，但在今年5月感染新冠病毒送院，兩個月後因併發症離世，終年57歲。二人過去父子情深，盧馬高美度夫因而大受打擊，忍痛備戰換來勝利，跪在八角籠內痛哭。

各界體壇中人紛紛致意，葡萄牙隊球星C朗與盧馬高美度夫私交甚篤，在社交網上載直播截圖恭喜摯友，又安慰他道：「你的父親會以你為榮。」另一綜合格鬥名將麥基哥，兩年前被盧馬高美度夫擊敗，原本一直等待重賽復仇，但得知宿敵退役後，亦留下安慰說話，並向其父致哀。

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