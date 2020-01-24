菁英盃開鑼｜愉園補時入兩球反勝東方　相隔10個月終贏波　主帥提醒勿自滿 (20:43)

愉園今仗正選陣容平均年齡只得22歲，曼聯前青訓中場查理史葛只列後備未有上陣，面對有上季港超「球員之星」艾華頓為首的東方鋒線，大半場均守住對方攻勢，戰至80分鐘才因一次角球攻勢，被辛祖打破僵局。不過，愉園於補時1分鐘及3分鐘，由潘沛軒兩度開出角球，造就葉卓文及隊長盧斯安奴頭槌建功，戲劇性2：1反勝以死球攻勢見稱的東方，在B組首仗全取3分，絕殺時場邊後備球員更興奮得衝入球場慶祝。

「快活谷」19歲中堅葉卓文攻入聯業生涯首個入球，他說球隊先失一球曾感氣餒，但全隊都沒放棄，爭分決心明確，最終取得入球更反勝，絕對喜出望外，又稱擊敗勁旅東方，對士氣很大幫助。他說，新季個人目標是爭取入球，豈料首仗就達成，緊接期望今季聯賽可爭取前6名。

愉園對上一次贏波，已是去年12月中菁英盃以4：2擊敗和富大埔，地點同樣在小西灣運動場。主帥鮑家耀說，球隊今仗踢出超水準：「今仗至少可給球員信心，剛才完場大家都像贏了冠軍，反勝更加開心，但希望不要自滿。隊中不少仍是小朋友，仍要常督促他們，希望他們保持下去。」

明午兩場菁英盃A組，下午3時由天水圍飛馬在深水埗運動場對理文，傑志下午5時半在元朗大球場對標準流浪。前富力R&F守將盧均宜近日落實重返母會流浪，已完成球員註冊，有望聯同老拍檔林嘉緯，首次同場倒戈效力11年的前球會傑志。就富力合約問題，盧均宜稱：「富力的事已經完結，暫時將展望在新球會的目標。」他續道，期待今仗可協助陣中年輕球員：「雖然對手是傑志，但相信隊友唔會怯場。」

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