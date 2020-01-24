英超｜巴西隊醫爆紅軍門將艾利臣下周復出　魔兵卡雲尼登場前獲烏拉圭重召 (19:02)

巴西隊及烏拉圭隊下月將在世界盃南美洲區外圍賽碰頭，兩軍今晨（24日）公布23人球員名單。森巴兵重召多名傷癒球員，更漏口風稱門將艾利臣比加可在下周復出；烏拉圭則有卡雲尼回歸。
對比兩星期前連勝玻利維亞隊及秘魯隊的陣容，巴西隊今次有5個變動，利物浦門將艾利臣及曼城前鋒加比爾捷西斯傷癒，與祖雲達斯中場艾法美路、皇家馬德里雙子雲尼斯奧斯祖利亞及艾達米列達奧入圍。巴西隊軍醫Fabio Mahseredjian在記者會亦說明艾利臣的傷勢：「他在9月30日膊頭受傷，10月15日復操，根據利物浦隊醫的資訊，他在10月31日便可為高普候命，回國前有3場比賽，教練認為他會有足夠狀態。」這意味艾利臣仍會缺陣利物浦周日凌晨（25日）英超對錫菲聯，以及歐聯對米迪蘭特的兩仗主場賽事，至7日後迎戰韋斯咸才復出。
Mahseredjian又提到中場菲臘比古天奴一年來在拜仁慕尼黑增磅5公斤，或可在今晚西甲國家打吡，為巴塞隆拿展示出對抗性。教練鐵迪則為聖保羅後衛丹尼爾艾維斯落選辯護，認為來自彭美拉斯的國家隊新丁加比爾文連奴更佳。巴西隊下月先迎戰委內瑞拉隊，再作客烏拉圭隊。
烏拉圭隊則只公布25人初選名單，兩星期後再剔走多兩名球員。完成轉會曼聯手續的卡雲尼，與戰勝新冠病毒康復的馬德里體育會後衛荷西基文尼斯雙雙歸隊。卡雲尼有望在周日凌晨（25日）對車路士的英超大戰中，為曼聯首次上陣。
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CONVOCAÇÃO DA #SeleçãoBrasileira 🇧🇷
Goleiros:
Alisson - Liverpool
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— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020
Brazil’s physio says LFC have told him Alisson is expected back on 31 October. Doubt he’ll play tomorrow then. https://t.co/bn0bpLVNmF
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📋 El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣5⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Colombia y Brasil.
📆 Inicio de los entrenamientos: 9/11 en Barranquilla.
🇨🇴🇺🇾 13/11 - 15:30 h (17:30 h Uy)
🇺🇾🇧🇷 17/11 - 20:00 h
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