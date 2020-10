英超｜巴西隊醫爆紅軍門將艾利臣下周復出　魔兵卡雲尼登場前獲烏拉圭重召 (19:02)

對比兩星期前連勝玻利維亞隊及秘魯隊的陣容,巴西隊今次有5個變動,利物浦門將艾利臣及曼城前鋒加比爾捷西斯傷癒,與祖雲達斯中場艾法美路、皇家馬德里雙子雲尼斯奧斯祖利亞及艾達米列達奧入圍。巴西隊軍醫Fabio Mahseredjian在記者會亦說明艾利臣的傷勢:「他在9月30日膊頭受傷,10月15日復操,根據利物浦隊醫的資訊,他在10月31日便可為高普候命,回國前有3場比賽,教練認為他會有足夠狀態。」這意味艾利臣仍會缺陣利物浦周日凌晨(25日)英超對錫菲聯,以及歐聯對米迪蘭特的兩仗主場賽事,至7日後迎戰韋斯咸才復出。

Mahseredjian又提到中場菲臘比古天奴一年來在拜仁慕尼黑增磅5公斤,或可在今晚西甲國家打吡,為巴塞隆拿展示出對抗性。教練鐵迪則為聖保羅後衛丹尼爾艾維斯落選辯護,認為來自彭美拉斯的國家隊新丁加比爾文連奴更佳。巴西隊下月先迎戰委內瑞拉隊,再作客烏拉圭隊。

烏拉圭隊則只公布25人初選名單,兩星期後再剔走多兩名球員。完成轉會曼聯手續的卡雲尼,與戰勝新冠病毒康復的馬德里體育會後衛荷西基文尼斯雙雙歸隊。卡雲尼有望在周日凌晨(25日)對車路士的英超大戰中,為曼聯首次上陣。

