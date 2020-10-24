菁英盃開鑼｜晉峰升班頭炮遭南區絕殺　總教練「收貨」盼小將成長 (18:07)

今午3時在旺角大球場上演新季首場賽事，晉峰今仗正選平均年齡僅23.1歲，隊長為港足梯隊門將林駿杰，由東方龍獅借來的港腳茹子楠亦正選，前場由外援費利浦薩聯同五人足球港腳黃偉國攻堅。職球員已毋須像上季復賽時家居隔離，今仗場內最多人數亦由180人放寬至240人，並重開室內記者室、場邊攝影區亦不再設鐵馬間隔傳媒及職球員。

晉峰在港超第一戰面對上屆菁英盃亞軍南區，甫開賽即高壓迫搶，在5分鐘即打開紀錄，南區門將蔡子濤撲出茹子楠遠射不遠，費利浦薩門前補射破網，攻入今季港超第一球，這名25歲巴西籍翼鋒入球後揭起球衣慶祝，內衣寫上「上帝是守信」的葡語，因而領黃牌。及後這支升班馬繼續有攻門機會，惟20歲小將紀思昊半單刀，被南區教練兼球員列文攔截僅檔出，領先1：0。

換邊後形勢扭轉，南區由港足前鋒陳廣豪於50及57分鐘8分鐘內，一頂一射反超前2：1。不過，晉峰於64分鐘一次攻門，南區門將蔡子濤再失誤撲出中柱，費利浦薩門前「執雞」 梅開二度扳平。尾後南區連番攻門，終由中堅比圖絕殺，險勝3：2。

何信賢雖對賽果失望，但滿意球隊表現：「雖然首次踢港超，但大部分球員信心很強，最大問題是領先後，小將們未能保持控球在腳，尾段體力下降被對手緊迫導致犯錯，這是很好的教訓，有助他們成長，但我對他們的表現感到喜出望外。」南區入球功臣陳廣豪自小獲晉峰總教練何信賢提拔，今仗面對恩師帶領的球隊梅開二度。何信賢笑言對此感高興，「證明沒有培訓錯」，又稱香港需要給華人前鋒機會。

茹子楠今仗一腳射門間接先開紀錄，他指隊友做到教練戰術部署，惟首踢港超有少許緊張，尾段欠集中才被反勝。「茹子」又稱，球隊今仗保持地面進攻踢法，他期望未來香港足球都朝這方向進發：「始終我們不是很健碩，希望可靠組織和團體戰贏波。自己也很久未試過踢足全場，有少許感動。」

至於南區中場陳肇鈞不在今季球員名單中，主帥列文確認這名港足中場不在隊中，但仍有合約在身：「是內部原因，抱歉不能公開。每名隊員都全力以赴，這是我最看重。」

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