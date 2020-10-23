巴西｜比利80歲大壽 回顧一代球王光輝歲月 (20:09)

年分 事件

1940年 該年10月23日在巴西小鎮Tres Corrales出生

1956年 加盟巴甲勁旅山度士

1957年 獲提拔上山度士一隊，當季即成為聯賽神射手，同年入選巴西大國腳

1958年 以17歲之齡首為巴西隊出戰世界盃，不但協助「森巴兵團」奪冠而回，個人更寫下3項世界盃個人紀錄，包括最年輕入球者、最年輕大演帽子戲法者，以及最年輕決賽入球者，至今仍未有人打破

1958年 獲國際米蘭垂青，原本交易已達共識，但因山度士球迷極力反對，山度士主席更因此受襲，最終雙方決定放棄交易

1962年 再為巴西隊贏得世界盃，同年助山度士成為四冠王

1970年 生涯最後一次為巴西隊贏得世界盃，累計在這項世界最頂級賽事攻入12球及交出紀錄性10次助攻，後者至今仍未有人打破

1971年 友賽2︰2賽和南斯拉夫一戰後正式告別巴西隊生涯，國際賽累計上陣92場入77球，至今仍是巴西隊史上入球王，較次席的現役球星尼馬多13球

1974年 結束18年山度士生涯，累計為該會上陣656場入643球，並贏得共25座錦標，包括6屆巴甲及2屆南美自由盃

1975年 復出加盟美國球會紐約宇宙，出戰當時的北美足球聯賽

1977年 助紐約宇宙成為分岸及總冠軍，季後再次掛靴，此後未再復出，他效力該會累計上陣107場入64球

其他報道：歐霸｜久保建英開齋兼獻兩助攻 維拉利爾旗開得勝 皇蘇與格蘭納達亦響頭炮

其他報道：港超｜新季聯賽增單循環賽 分爭標及護級組 足總盃設分組賽