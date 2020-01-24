歐霸｜久保建英開齋兼獻兩助攻　維拉利爾旗開得勝　皇蘇與格蘭納達亦響頭炮 (18:53)

久保建英去季被皇家馬德里外借馬略卡，今季再被借至維拉利爾，卻被這西甲次席球隊的教練艾馬利冷落，今仗賽前六度在西甲後備上陣，只共比賽了81分鐘，令「銀河艦隊」相當不滿，禍不單行的是，久保上場聯賽迎戰華倫西亞時更領紅。疑陷入低谷之際，久保不但上訴成功打甩紅牌下仗聯賽可上陣，今晨在歐霸更首次擔正和踢足全場。他先在13分鐘個人開齋，其後在20和57分鐘助攻前鋒卡路士巴卡及中場安迪維洛斯，加上後備上陣的鋒將柏高艾卡沙在74和78分鐘梅開二度，令曾追和2：2與3：3的施華斯堡，終以3：5敗走。

另外，西甲榜首皇家蘇斯達藉莊巴迪斯達的絕殺，在F組作客以1：0挫列積卡，與爆冷以同一比數作客打敗拿玻里的阿爾克馬爾並列榜首。至於E組CF格蘭納達雖先被主隊燕豪芬新兵馬里奧葛斯破門，卻在下半場9分鐘內連入兩球，以2：1反勝。

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