港超｜新季揭幕戰「初哥」晉峰打頭陣　借入鄭璟昊添經驗　羅俊仁籲小將「踢出火」 (16:43)

晉峰今季首戰港超，班底大部分為上季港甲「一哥」的青年球員，有港超經驗的只有5人，包括從東方龍獅借入的茹子楠及鄭璟昊、前理文翼鋒羅俊仁、前凱景中場黃洛，以及身兼門將教練及球員的老將何國泉。而羅浩賢、廖億誠、卡爾特納及林駿杰將分擔晉峰隊長職務。

30歲前港腳鄭璟昊在新季開鑼前借到升班馬，作為陣中少有港超經驗豐富球員，他稱今次外借雙方一拍即合：「來到後會當是新挑戰，從昨日參與首課操練所見，這班隊友真的有質素，只是欠經驗，相信踢得多，掌握到比賽節奏，就可踢得不錯。首三周菁英盃是好機會，可讓隊友了解港超感覺是怎樣。」

總教練何信賢感謝東方借將，指鄭璟昊是好收購，其經驗有助穩定軍心，但對方因有一段時間沒比賽，明午料未能落場，並透露主教練艾斯達維將起用眾多青年球員，改穿黑色作客球衣迎揭幕戰。他又承認小將們首場港超就在旺角場，難免興奮緊張：「球隊最緊要踢出風格，夠膽用波，即使對手行軍很快，我們都不會死守。」新中堅艾拔簡勞明日才完成隔離，未正式加盟。

前港足門將何國泉亦對港足梯隊代表林駿杰寄予厚望，認為對方絕對有力適應港超節奏，指對方踢五人足球出身，優點反應快及應付一對一單刀強，具備入選大港腳資質，只欠火喉，「他有能力接葉鴻輝棒」。

前理文翼鋒羅俊仁上季原投夢想FC，後因球隊散班，輾轉下經何國泉介紹到晉峰落班，將會出任假中鋒的新位置。相隔一年重返港超，他說：「上得返來，可以開開心心踢波已足夠。」3年前聯賽為理文建功擊敗東方龍獅，他曾說「成隊波都好有火是關鍵」，他期望晉峰小將也「踢出火」：「當頭一兩場踢完，知道節奏甚至輸波感覺，一道火就會出來。始終青年球員踢波不講火，是很難繼續踢下去。」

南區新季委任日援佐佐木周為球隊隊長，至於出任球會隊長的夏志明因上季最後一仗領紅，今仗需要停賽。

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