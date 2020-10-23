歐霸｜奧斯爾風波中續撐阿仙奴　文字直播見證球隊響頭炮　熱刺李城齊勝 (13:02)

阿仙奴今仗51分鐘先落後一球，但有大衛雷斯藉死球攻勢，於70分鐘扳平，4分鐘後，比利連助攻奧巴美揚射成2：1。兵工廠在今屆歐霸B組旗開得勝，但新聞焦點仍落在德籍中場奧斯爾身上。這名風波主角在阿仙奴作客維也納迅速前，於Twitter預告將和球迷一起追看直播，預測球隊大勝4：1，看好哥拉辛拿斯、艾利尼、拿卡錫迪及尼高拉斯比比「士哥」，其後又上載自己穿球衣玩電腦的動畫，似自嘲只能隔岸觀火。

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開賽後，他繼續於Twitter更新球賽戰情，阿仙奴4分鐘連入兩球反超前時，亦難掩興奮之情連續出post。他在賽後讓球迷投票選出當場最佳球員，有球評人打趣回覆：「今場最佳球員就是奧斯爾。」

至於歐霸J組的熱刺，主場以3：0大勝另一奧地利球隊寧斯，回巢後首度擔正的加里夫巴利貢獻一個助攻，賽後自言感到被愛，將為球隊全力以赴。G組的李斯特城亦在主場奏凱，占士麥迪臣、哈維班尼斯及伊恩拿祖各建一功，以3：0挫烏克蘭球隊索爾亞；意甲代表拿玻里則在F組意外地以0：１不敵到訪的阿爾克馬爾。

When I can't support on the pitch tonight, I will support in front of the TV in London. What are your predictions for the match? I go for a 4-1 away victory 🔴💪🏼 goalscorers @seadk6, @ElNennY, @LacazetteAlex & Pepe😉#UEL #YaGunnersYa — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020

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