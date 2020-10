歐霸｜奧斯爾風波中續撐阿仙奴　文字直播見證球隊響頭炮　熱刺李城齊勝 (13:02)

阿仙奴今仗51分鐘先落後一球,但有大衛雷斯藉死球攻勢,於70分鐘扳平,4分鐘後,比利連助攻奧巴美揚射成2:1。兵工廠在今屆歐霸B組旗開得勝,但新聞焦點仍落在德籍中場奧斯爾身上。這名風波主角在阿仙奴作客維也納迅速前,於Twitter預告將和球迷一起追看直播,預測球隊大勝4:1,看好哥拉辛拿斯、艾利尼、拿卡錫迪及尼高拉斯比比「士哥」,其後又上載自己穿球衣玩電腦的動畫,似自嘲只能隔岸觀火。

開賽後,他繼續於Twitter更新球賽戰情,阿仙奴4分鐘連入兩球反超前時,亦難掩興奮之情連續出post。他在賽後讓球迷投票選出當場最佳球員,有球評人打趣回覆:「今場最佳球員就是奧斯爾。」

至於歐霸J組的熱刺,主場以3:0大勝另一奧地利球隊寧斯,回巢後首度擔正的加里夫巴利貢獻一個助攻,賽後自言感到被愛,將為球隊全力以赴。G組的李斯特城亦在主場奏凱,占士麥迪臣、哈維班尼斯及伊恩拿祖各建一功,以3:0挫烏克蘭球隊索爾亞;意甲代表拿玻里則在F組意外地以0:1不敵到訪的阿爾克馬爾。

When I can't support on the pitch tonight, I will support in front of the TV in London. What are your predictions for the match? I go for a 4-1 away victory 🔴💪🏼 goalscorers @seadk6, @ElNennY, @LacazetteAlex & Pepe😉#UEL #YaGunnersYa

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 22, 2020