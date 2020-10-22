港超︱標準流浪班費加碼迎新季　「失業兵」盧均宜勢返母會與林嘉緯重逢 (19:10)

上季效力流浪的入籍兵安達、安基斯，外援巴辛及斯薩等均離隊，只有入籍中堅基藍馬留效，新加盟的外援包括飛馬前中場祖連奴、飛馬老將法比奧的胞弟盧比斯。與盧比斯同樣司職中堅兩名巴西籍新援杜格拉斯與前鋒奧古斯圖，仍待辦工作證未抵港。球會亦將簽入南區前門將李溢晉及曾效力流浪的奧力斯，以協助19歲門將盧兆崎成長。

流浪上季以400萬元班費組軍引熱議，總監李輝立透露，新季班費增至700萬元，補充因球員獎金跟福利上調，亦因林嘉緯、林學曦及姚浩明等有經驗華將來投，使薪酬水平提高，並確定隊名續以「標準流浪」參賽，目標繼續栽培新人，料新季不會再增外援，「還不如拿錢去做有人情味的事，照顧部分曾貢獻流浪的本地球員」。至於受富力R&F退賽影響的前港腳盧均宜，最近隨流浪跟操，李輝立確認這名流浪青訓出身的老將很大機會回巢，但仍需待對方解決跟富力的合約問題。

林嘉緯自兩年前離開效力10季的傑志，輾轉踢過東方龍獅跟富力R&F，今季相隔12年重返母會，簽約一年。他承認球員生涯講求際遇，隨年紀漸長，再到大球會出場機會亦不多，這次希望可多踢兩至三年。他說，流浪雖然並非爭標分子，但他希望以自身經驗協助小將成長：「年青球員都需要機會，我回來後看到這班球員很有鬥心，當年我這個階段在流浪度過，現在變成老大哥回來，很想分享經驗幫助他們。」

35歲的林嘉緯逾大半年都未有正式比賽，下周日（25日）有望以隊長身分帶領適齡小將出戰菁英盃，倒戈傑志。他稱十分期待：「感覺今年流浪實力一定不差，小將很有潛質。球隊想多點組織，而非大腳踢前重守，對小將是好事，希望球員在季初可以放膽去做，在第一場取頭彩。」他亦期待好拍檔盧均宜加盟：「他常說我跟住他，他去邊我去邊，現在輪到他跟着我回來，不知為何多年來總是跟均宜走在一起。有經驗豐富的他在陣，我們一前一後，對球隊和自己都會踢得更好。」

其他報道：港超︱聯賽或踢三循環 各隊教練意見不一 郭嘉諾冀助飛馬鋪路爭標

其他報道：港超｜東方翼鋒艾華頓包攬兩大獎 港足先生懸空下成大贏家