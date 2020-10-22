英超︱奧斯爾傳因撐新疆維族而被棄　阿迪達否認　雲格質疑非體育考量 (21:55)

阿仙奴周五凌晨於歐霸B組首輪作客維也納迅速，傳媒賽前爭相問阿迪達有關奧斯爾的問題，他稱：「我的工作是令每個球員盡展所長，為球隊貢獻。這刻會覺得自己在這一點失敗了，因為我曾經接近開發到最強的奧斯爾，但現在無法這樣做，所以我決定不放他在名單上。」

32歲的奧斯爾在阿迪達接掌的首10場均有上陣，但自6月復賽後未曾落場。球季暫停期間，有傳他拒絕減薪。英國《每日郵報》則稱，奧斯爾認為自己被棄用，與去年底發文質疑中國政府虐待新疆維族人後，令阿仙奴損失來自中國的商業合作有關。阿迪達則否認：「我可以說的是，這是足球層面的決定，與任何個人行為、減薪那些無關，要責怪的就怪我。我們有一直維持溝通，也互相清楚大家的期望。」

前香港眾志秘書長黃之鋒今日於社交網聲援奧斯爾，中國《環球時報》報道此事，在社交網轉發新聞連結時，再寫道引述球迷，表示沒有球會會起用不專注場上表現的球員。

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奧斯爾7年前由皇家馬德里加盟阿仙奴，最近一次續約是2018年，據報周薪高達35萬鎊（約356萬港元），合約明年屆滿，當年收購他的主帥雲格亦質疑阿仙奴的決定：「奧斯爾與球會之間的衝突，似乎不只是體育考慮。他有質素，能爭一席英超位置。就算爭不到，也可在其他地方踢波。」阿仙奴舊將韋舒亞也稱，奧斯爾是阿仙奴陣中最好球員，現役球員中，美蘭尼爾斯表示歐霸首仗賽後，會與隊友一同處理奧斯爾的事件，亦願意與他保持溝通。

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