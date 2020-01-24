游泳｜歐鎧淳下月重投常規訓練　東奧延期成契機　或延遲退役再戰2022亞運 (17:34)

國際泳壇停擺多時，歐鎧淳取得直入東京奧運的A標已有一年多，但之後訓練計劃因疫情擱置，再遇東奧延至明夏。她表示將於下月回到常規訓練，近期已逐步適應，但欠缺比賽仍是最大隱憂：「其實很想回到澳洲訓練，但有疫情考慮，又未見有國際賽，難於部署。若要提升至最強狀態，最少要兩三個月，或許還要視乎正舉行的國際游泳聯賽，才知隔離形式作賽的成效。」

28歲的歐鎧淳已奪東奧100米背泳資格，將是首名四戰奧運的港隊泳手，她期望國際賽盡快重啟，更多隊友能達標征奧。兩年前的雅加達巨港亞運，歐鎧淳以最後一屆心態參戰，今日亦透露計劃有變：「有時在想，奧運後多練數個月，又是下一屆亞運，若港隊仍需要我，或者我會再次出戰接力賽。」

歐鎧淳今日與劍擊女將江旻憓獲委任為凝動大使，後者因訓練撞期只拍片支持。歐鎧淳席上聽到「中小學生運動參與時數研究計劃」報告，發現學生運動時數嚴重不足，大感驚訝，盼能善用港將身分，未來多推動兒童運動。

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