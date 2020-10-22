港超︱聯賽或踢三循環　各隊教練意見不一　郭嘉諾冀助飛馬鋪路爭標 (16:53)

新季首三周先舉行菁英盃，聯賽最快下月14日展開，被問到新季準備，理文主教練陳曉明直言無所適從：「現在連記者會都已經舉辦，但聯賽和足總盃賽制都未落實，是很不恆常的做法，我對聯賽踢三循環是正面的。」傑志主帥朱志光表示，三循環聯賽是不錯方案，但擔心有機會令部分爭標無望球隊在季尾放鬆，或對爭標形勢不公。

流浪教練賴嘉輝也稱，對三循環持開放態度，但指只有7支對手對壘，或會較頻密，故認為在盃賽增加賽事較理想：「如果將足總盃跟隨菁英盃般有分組賽，同樣可令比賽場數增加，又增加競爭性。球季賽事多點令球員有更多比賽，這是球隊的期望。」陳曉明後補充，若球隊季尾放軟手腳，只會是球隊對自身形象不尊重，又指足總盃若已抽籤，現時更改賽制亦不合適。

足總明午舉行港超會議，主席貝鈞奇會跟球會討論新季賽制。另足總確認，本周末賽事維持閉門，未能開放公眾入場，而由於政府已放寬部分社交距離限制，賽後傳媒與職球員訪問將放寬限制，每次4人一組及與受訪者維持2米或以上社交距離。

另外，郭嘉諾在記者會首次以天水圍飛馬主教練受訪，2012至15年曾任太陽飛馬助教的他稱，球隊今季加入不少新球員，不乏青年球員，第一季爭標非易事，承認需時建立踢法，但期望今次回歸可逐步將飛馬成為爭標球隊，並助球員晉身「大港腳」：「雖然陣中有很多參加過埠際賽、U隊及省港盃的球員，但真正有大港腳經驗只得孫銘謙，我希望今季能給他們機會，證明是有力爭標的球隊，球員也逐漸成為大港腳，這是我的任務。」

他續道，早前因球場關閉，球員只能靠跑步或偷入石地場訓練，體能狀況可以，但欠比賽狀態，並透露飛馬新設一個基地位於元朗東頭工業區，內有辦公室、宿舍及健身室，讓球員訓練前後都可集中在元朗區。他亦對球隊仍未正式公布完整職球員名單感抱歉，解釋至今仍有些球員在洽談中，也在等候外援抵港或隔離，因而較遲落實一些轉會，又指球季即將展開，沒有任何隱瞞理由。

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