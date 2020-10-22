歐聯︱替工法賓奴護空門　紅軍保首勝　高普旨意指揮防線（附精華） (14:45)

由於VVD及祖爾麥迪比齊養傷，令法賓奴加盟後第6次為利物浦客串中堅位置，他完半場前雖未能截得主隊長傳，被杜辛泰迪治單刀笠過門將阿祖安卡斯迪路，但他在白界前掛出皮球，全場另有9次解圍及4次攔截傳球，4次落腳亦全數剷中波，只有1次犯規。對於法賓奴的表現，紅軍副隊長占士米拿盛讚「頂級球員就可適應不同位置」，領隊高普卻認為未足夠：「法賓奴與祖高美斯只是首次搭檔，但我想就算是法賓奴也可以更好，他們要更習慣提場及指揮防線。」

利物浦終憑達利亞費高35分鐘的烏龍球，加上阿積士中場卡拉臣下半場遠射中柱，險勝1：0；D組另一場由意甲阿特蘭作客4：0大勝丹麥新丁米迪蘭特。

另一英超球隊曼城在C組主場先失1球下，憑阿古路射入個人第40個歐聯入球，根度簡及費倫托利斯下半場建功，反勝波圖，與奧林比亞高斯同得3分。惟老將費蘭甸奴補時受傷，據報將要休戰4至6星期。

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