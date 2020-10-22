港超｜東方翼鋒艾華頓包攬兩大獎　港足先生懸空下成大贏家 (14:07)

香港足總今午公布上季8個獎項得獎名單，東方龍獅的巴西籍29歲翼鋒艾華頓憑藉復賽後表現出色，協助球隊贏得足總盃及高級組銀牌冠軍，自己亦贏得兩項決賽最有價值球員（MVP）後，再包辦由球員及體育傳媒票選的「球員之星」與「最受歡迎球星」獎項，個人囊括4獎成為大贏家，其中球員之星以32票高票當選。艾華頓透過錄影方式發表得獎感言，他感謝投票的傳媒、球員及隊友支持，指獎項對自己及家人均非常重要：「得獎很有意義，時刻提點我每日努力訓練，推動我為新一季繼續努力。」

至於港超神射手獎項，由退賽球隊富力R&F的伊高沙托尼與迪布利，各以6個聯賽入球共同奪得。在復賽敬陪末席的愉園贏得最佳金球及最佳撲救兩項個人獎項。小將黎培基於今年1月聯賽主場對佳聯元朗時主射罰球破網，贏得最佳金球，門將鍾偉豪在復賽後有好表現，贏得「最佳撲救」；傑志小將陳晉一則榮獲菁英盃決賽的最有價值球員。

第7屆港超將於本周六（24日）開鑼，主題口號為「Light Up Our Era」，鼓勵大家自強不息，發光發亮。足總主席貝鈞奇表示，對疫情下能展開新球季賽事感到鼓舞：「近年香港體壇充滿不確定性，上季憑着大家對足球的熱誠和支持，在種種限制上終完成賽事。新一季準備時間不多，惟參賽的港超球會依然積極增兵及備戰，相信新一季會繼續充滿競爭性和驚喜。在此艱難時期，感謝各界的諒解和支持。」足總表示，新一季將會加強網上宣傳及資訊發放，包括球迷季刊將不日於網上免費供球迷下載。

2019/20年度球季港超得獎名單：

球員之星：艾華頓（東方龍獅）

最受歡迎球星：艾華頓（東方龍獅）

港超神射手：伊高沙托尼、迪布利（富力R&F）

菁英盃決賽最有價值球員：陳晉一（傑志）

足總盃決賽最有價值球員：艾華頓（東方龍獅）

高級組銀牌決賽最有價值球員：艾華頓（東方龍獅）

最佳金球：黎培基（愉園）

最佳撲救：鍾偉豪（愉園）

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