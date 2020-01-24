歐聯｜馬德里雙雄出閘脫腳　皇馬為國家打吡輪換招敗　施丹信可將功補過（附精華） (11:51)

烏克蘭冠軍薩克達近數周爆發新冠病毒疫情，今場有11人未隨隊，但皇馬後防因沙治奧拉莫斯缺陣而表現差勁，薩軍翼鋒迪迪29分鐘入球後，再令華拉尼擺烏龍及助攻文拿所羅門。皇馬在歐聯出戰第440場，首次半場落後3球。莫迪歷及雲尼斯奧斯祖利亞下半場建功，但費達歷高華維迪補時食詐糊，皇馬終以2：3告負，亦自歐聯改制後，首次分組賽首輪未能旗開得勝。

針對後日西甲國家打吡，皇馬是役以盧卡祖域、洛迪高高斯、艾達米列達奧等正選上陣，但未能打出部署，反而半場換入賓施馬後效果不俗。主帥施丹為上半場的表現認責：「某些球員確因之前數仗沒休息，獲得輪換，但這不是藉口。我沒找到更好辦法，令部分球員處境複雜了，我有信心可以修補今日錯誤。」令皇馬慶幸的是，同處B組的另一勁旅國際米蘭，主場亦只能憑盧卡古完場前梅開二度，2：2逼和慕遜加柏，成為本周唯一失分的意甲代表。

至於在A組，馬體會續缺迪亞高哥斯達、沙奧尼古斯等主力下，作客吞拜仁4蛋，平隊史歐聯最大敗仗。京士利高文取代感染新冠病毒的基拿比，大放異彩，為拜仁貢獻兩入球1助攻，哥倫天杜利素罕有正選亦有遠射進帳。薩爾斯堡及莫斯科火車頭則在同組另一場賽和2：2。

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