第二人生｜賽艇港將李嘉文獲獎學金　退役後專注碩士課程　勉後輩珍惜為奧運而戰 (21:21)

港協暨奧委會轄下的運動員就業及教育計劃（HKACEP）今日（21日）舉行嘉許禮，向30名運動員頒發共逾100萬獎學金，並由9名退役運動員擔任學長，支援23名學員發展第二事業。前日宣布結束18年港將生涯的Carmen，今日領取獎學金，她表示仍未落實發展方向，計劃先專注運動教練及管理社會科學碩士學位，明年畢業後再決定。

Carmen未搬離體院，亦未完全停止訓練，需逐步減量讓身體適應，因此對退役未有太大感觸。她再談到原本計劃劍指今夏奧運，和妹妹婉賢拆伙，改與另一師妹合作，如今東奧延至明夏，自己難抵傷患退役，感慨地寄語後輩珍惜時光：「希望他們趁仍有時間和精力，全心全意為訓練付出，盡了力才知有沒有能力達到更高水平。」

至於參與「星星伴轉型」的單車前世界冠軍郭灝霆，以及2012年倫敦奧運田徑代表黎振浩，今年雙雙完成創業管理碩士課程，黎振浩表示去年起隨學長接觸金融界，目前投身銀行工作。郭灝霆則勉勵上半年退役升學、今日同場的單車隊師妹李燕燕，調整心態適應身分轉變。

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