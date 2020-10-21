歐聯｜拜仁衛冕首擊迎馬體會　基拿比賽前確診　潛伏期曾隨隊操練 (22:29)

基拿比昨日仍隨拜仁操練，主帥費歷克在賽前記者會表示，全隊球員沒有傷病，可以「夫添」上陣。不過，這支衛冕之師其後發聲明，證實25歲的基拿比染疫，正在家隔離，沒有大礙，但未有透露會否再為其他職球員檢測。拜仁周四凌晨在A組首擊迎戰馬體會，缺少基拿比與有傷的利萊辛尼，翼鋒位置只餘上屆決賽奠勝的京士利高文；而拜仁下周在A組次輪作客莫斯科火車頭，基拿比預料亦難以上陣。

歐聯在周四凌晨續上演多場首輪分組賽，利物浦將在D組作客阿積士，領隊高普續為上周六英超默郡打吡發火，表示球隊在球證判決上一直受不公對待。而哥迪奧拿帶領曼城在C組迎戰波圖前，亦祝願紅軍球星華基爾雲迪積克早日康復，表示不喜歡競爭對手失去主力。雲迪積克上仗被愛華頓門將比克福特踢傷，將接受手術，有傳收咧。

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