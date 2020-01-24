歐聯︱巴塞大勝　美斯連續16季建功追平傑斯　17歲法迪偕柏迪創入球紀錄 (19:05)

巴塞今晨正選平均年齡只得26.1歲，較兩個月前上屆8強，大敗予拜仁慕尼黑時年輕3.4年，小將安素法迪及柏迪齊建功，亦是歐聯首次單場有兩名18歲以下球員入球。惟全場主角始終是美斯，他早段博得12碼後親自操刀，追平曼聯名宿傑斯16季歐聯入球紀錄。主帥朗奴高文也稱無可挑剔：「就算他不入球，但交出兩、三個助攻，我們不能要求更多。他可任右翼或10號位，視乎我們安排什麼球員上場。」

巴塞賽前公布與碧基、達史特根、基文迪朗格勒及法蘭基迪莊，續約至2024至26年不等，亦會繼續因應疫情減薪，據報由早前因美斯離隊風波被停職的法律顧問處理，但球員不滿會方做法。

另一方面，艾華路莫拉達攻入今屆歐聯首個入球，最終梅開二度，助祖雲達斯在早場作客2：0擊敗基輔戴拿模。惟球星基斯坦奴朗拿度（C朗）需在明日新冠病毒測試呈陰性，才有望在下周與美斯演球王對決。

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