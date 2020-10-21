球壇發聲｜恩哈路斥士兵向示威者開火　盼國際救助尼日利亞同鄉 (17:39)

尼日利亞最大城市拉各斯，昨日有士兵向反警暴示威者開火，英媒BBC報道事件造成最少20人死亡。恩哈路今晨在球場邊拍片，表達對家鄉政府的不滿：「我很少談政治，但這次不能再沉默。因為示威者上街爭取自由，尼日利亞政府就要殺死手無寸鐵的他們？10月20日，歷史會記下這一天，我為有這樣的政府感到羞恥。」

上海申花前鋒恩哈路今夏獲曼聯續借，他亦呼籲國際介入事件：「希望英國政府、各國領袖及聯合國，可以了解事件，協助受害的平民，否則政府只會繼續殺人；我亦希望仍在家鄉的兄弟姊妹平安。」

恩哈路今晨未獲派在歐聯上陣，本周六回歸英超聯賽，或有望上場迎戰車路士。

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