VAR｜港足總裁判總監解構新例　修改膊頭定義掀雲迪積克越位爭議 (15:11)

張炎有今早於足總向傳媒講解新季球例修訂，亦談及近期發生在歐洲球壇的VAR爭議性判決。新季球例再釐清對「手球」的定義，以球員的腋窩為界分辨膊頭和手部，故上周六英超默西塞德郡打吡中，雲迪積克遭踢傷前越位在先，雖有球迷截下VAR畫線畫面，質疑為何以「手臂」為界，但其實是據上述球例修訂以腋窩為界線。

張炎有又認為，球迷將數場賽事的判決放在一起比較「不太公道」，除了球證對球例的演繹有差異外，亦強調球證會按個別賽事的情况決定執法鬆緊，如該仗是否較易發生衝突等。

本地新球季展開在即，菁英盃將於本周六上演首兩仗，張炎有表示由於休季時間短，本地球證學習新球例後，未如往年能在開季前於友賽試用。他又認為本地球證的表現愈趨專業，足總亦正參考外國做法，研究增設定期公開解釋爭議性判決，但需考慮到公眾反應，如增加透明度後會否加添對球證的抨擊和壓力。

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