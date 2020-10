歐聯｜福仔為曼聯絕殺PSG響頭炮　車仔悶和西維爾　施治入英超名單（附精華） (11:51)

PSG今仗前線精銳盡出,但後防缺馬昆奴斯哥利亞,取代他的艾度迪亞路,上半場曾禁區踢跌安東尼馬迪爾。波基斯費南迪斯在重射的12碼破網,助曼聯半場領先。PSG下半場早段攻勢佔優,更憑馬迪爾角球回防時擺烏龍扳平。惟87分鐘一次防守鬆散下,拉舒福特右路持球轉身,壓入禁區起腳中內柱彈入,攻入2:1的入球,再成為曼聯在巴黎王子球場的奠勝功臣。

曼聯於英超開季4場失12球,是役以5後衛出擊,先求穩守,青訓杜安薛比今年首次正選,與新兵阿歷士迪尼斯、雲比沙卡的表現獲球迷盛讚,門將迪基亞亦有5次撲救。領隊蘇斯克查在下半場果斷再變陣亦奏效,保羅普巴入場後扭轉局勢,並交出助攻。蘇帥表示球員今仗表現的集中力,要帶入之後的比賽:「現在手握3分,我想分組賽要取10分才能出線,下場(對RB萊比錫)相當關鍵,但我們也有其他重要比賽。」曼聯在對萊比錫前後,仍有對車路士及阿仙奴的英超,他們在歐聯暫得失球不及萊比錫,排H組次名。萊比錫則憑翼衛安祖利奴4分鐘連入兩球,2:0輕取土耳其的巴沙克舒希,下周將作客奧脫福。

另一英超球隊車路士則在E組主場0:0悶和西維爾,同組兩支歐聯新丁雷恩及卡斯洛達亦各得1分。車路士公布英超球員名單,已退役的38歲前門將兼球會技術總監施治赫然在列,分析指這顯示領隊林柏特對後備門將人選有不滿。

