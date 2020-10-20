英超｜奧斯爾傳被踢出阿仙奴英超名單　梅迪薩卡：結婚改變他的人生目標 (22:56)

其他報道：歐聯｜波費鬥PSG首任曼聯隊長感驚喜 杜曹：提防他、普巴及3高速前鋒

奧斯爾自3月7日戰畢該場聯賽後，便未再獲阿迪達派遣上陣，早前更被踢出今季歐霸大軍，近日更傳出奧斯爾勢與希臘隊後衛柏柏斯達夫普路斯，一起無緣戰英超，而據其前阿仙奴隊友梅迪薩卡透露，奧斯爾被棄用非因場上和練習的表現，並說：「他結婚後，有一個新家庭。或者人生目標改變了。無論如何，他仍然是開心的，踢足球時亦開心。」

奧斯爾出身於史浩克04青年軍，2006至08年效力史浩克一隊後，轉投雲達不來梅，2010年加盟皇家馬德里，2013年再轉戰阿仙奴，近8季為「兵工廠」上陣254次入44球。另外，2009至18年間為德國隊上陣92次入23球，並曾協助「日耳曼軍團」贏得2014年世界盃冠軍。球會主要錦標方面，他擁有西甲、西班牙盃和英格蘭足總盃，卻未有英超冠軍獎牌「落袋」。

相關報道：港超｜衛冕傑志新季培育小將上位 伍健：期望做到「亞洲的阿積士」

相關報道：港超｜天水圍飛馬舊隊名新班底 郭嘉諾落實掌帥 4名超級外援待公布