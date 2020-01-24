歐聯｜波費鬥PSG首任曼聯隊長感驚喜　杜曹：提防他、普巴及3高速前鋒 (19:37)

巴黎聖日耳門vs.曼聯 now643台、有線616/656台 MyTVSuper303台 明晨03：00直播

蘇斯克查偕波基斯費南迪斯出席記招時表示，由於哈利馬古尼及曾效力PSG的新兵新前鋒卡雲尼，分別因輕傷及狀態不足，故此不會赴巴黎比賽。蘇帥又稱卡雲尼有機會在周六英超主場迎戰車路士時首次上陣，但今仗缺陣的格連活特、艾歷拜利及連格，則在周六上陣成疑。被問及此役由誰做「喼頓」？蘇帥回答：「這人就在我旁邊。」此前未獲知會的波基斯，當下反應愕然，其後會心微笑。

波基斯說：「我並沒有預期會做隊長。能當曼聯隊長是榮幸之事。但每個人都需要成為領袖。這場比賽並非只是關於我，而是整支球隊。」他年初轉會曼聯前已是士砵亭隊長。他續說：「我過去數月表現不錯，數據亦好。我可以做得更好。」PSG教練杜曹則說：「曼聯的保羅普巴是當今其中一個最佳中場球員。阻止他是關鍵的，也要阻止波基斯。曼聯3個前鋒的速度都非常快。」

另外，效力英冠球會打比郡的前曼聯名將朗尼，因上周四到他居所的一名朋友其後確診新冠病毒，而被列為密切接觸者，需即時隔離10日，無緣球隊未來至少3場賽事。

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