歐聯｜波費鬥PSG首任曼聯隊長感驚喜　杜曹：提防他、普巴及3高速前鋒 (19:37)

歐聯明晨（21日）開鑼，重頭戲是Ｈ組曼聯作客巴黎聖日耳門（PSG），由於中堅哈利馬古尼沒有出征，所以領隊蘇斯克查決定將隊長臂章交予去季中才加盟的中場波基斯費南迪斯，後者對突如其來的決定感驚喜。而敵帥杜曹提醒麾下必須提防波費，以及「紅魔」3名高速前鋒。
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蘇斯克查偕波基斯費南迪斯出席記招時表示，由於哈利馬古尼及曾效力PSG的新兵新前鋒卡雲尼，分別因輕傷及狀態不足，故此不會赴巴黎比賽。蘇帥又稱卡雲尼有機會在周六英超主場迎戰車路士時首次上陣，但今仗缺陣的格連活特、艾歷拜利及連格，則在周六上陣成疑。被問及此役由誰做「喼頓」？蘇帥回答：「這人就在我旁邊。」此前未獲知會的波基斯，當下反應愕然，其後會心微笑。
波基斯說：「我並沒有預期會做隊長。能當曼聯隊長是榮幸之事。但每個人都需要成為領袖。這場比賽並非只是關於我，而是整支球隊。」他年初轉會曼聯前已是士砵亭隊長。他續說：「我過去數月表現不錯，數據亦好。我可以做得更好。」PSG教練杜曹則說：「曼聯的保羅普巴是當今其中一個最佳中場球員。阻止他是關鍵的，也要阻止波基斯。曼聯3個前鋒的速度都非常快。」
另外，效力英冠球會打比郡的前曼聯名將朗尼，因上周四到他居所的一名朋友其後確診新冠病毒，而被列為密切接觸者，需即時隔離10日，無緣球隊未來至少3場賽事。
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